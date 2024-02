Sanremo 2024 | Giorgia incanta l’Ariston con “E poi”

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraioancora a: ma è la prima volta da conduttrice. La prima volta era stata nel 1993 quando, a 22 anni, aveva vintoGiovani. L’ultima, invece, l’anno scorso, da partecipante. Compare in un completo scuro, giù dalla scala, canta “E poi”,partecipa illuminando la platea di torce, sciogliendosi alla fine in un applauso a cascata. “30 anni di E Poi” -commenta Amadeus, portando sul palco una torta con una candelina– “questa è una canzone che ci appartiene”; “Ho un desiderio da esprimere- commenta- di festeggiare i 40 anni con te. Tanto ti ritrovo qua, no?” “Oggi voglio soffermarmi di più sulle parole, meno sulle note– continua la cantante, ricordando gli esordi – prima cercavo parole per fare i miei ghirigori, ...