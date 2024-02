Sanremo 2024 | Ghali | “Se la mia canzone porta luce su quello che si finge di non vedere ben venga” La risposta del cantante alla comunità ebraica di Milano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Sto leggendo in rete appelli, commenti, rispetto al testo della mia. Sono venuto aperre un messaggio, non ho né il ruolo né l’ambizione di risolvere una questione internazionale“. Inizia così la replica dialle accuse di “propaganda antisraeliana” mosse da parte del presidente delladiWalker Meghnagi contro il, tra gli artisti in gara al Festival di. Poiha aggiunto: “Ma se la mia esibizionea ragionare sull’irragionabile, se la miasuche sidi nonallora ben ...