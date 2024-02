Sanremo 2024 | Fiorello e John Travolta a Stasera pago io | ecco come erano nel 2004 quando si sono conosciuti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), il super ospite di questa sera al Festival di, sigiàcirca 20 anni fa, nel, al one man show checonduceva all’epoca su Rai 1,io. Un’ospitata che il grande attore ancora ricorda bene, tanto che proprio nei giorni scorsi ha mandato allo showman siciliano una foto di quell’incontro. Cosa faranno questa sera? “Ha origini italiane, magari anche la sua fine sarà qui in Italia”, ha ripetuto più volte. Considerato che il padre diera di Godrano, ora parte della città metropolitana di Palermo, eviene da Augusta, le comuni origini siciliane potrebbero ...

(ANSA) - SANREMO, 07 FEB - Standing ovation per Giorgia, co-conduttrice della serata accanto ad Amadeus, alla fine della sua esibizione sulle note di E poi. L'artista romana, in frac dalle lunghissime ...Sanremo, 7 feb. (askanews) – Il volto umano della malattia: via il cappello per “liberarsi definitivamente dal peso del giudizio esterno”. Giovanni Allevi compie sul palco del Teatro Ariston il gesto ...C’è la pizzeria napoletana a Sanremo che si “geolierizza” - non è un refuso, il riferimento è al rapper napoletano, Geolier. La pizzeria in questione lo celebra con un altarino laico diffuso, ...