Sanremo 2024 | Federica Brignone ignora i saluti a Sofia Goggia | il dettaglio del “gobbo” non passa inosservato | poi il chiarimento

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Scelta premeditata o frutto di tempistiche televisive? E’ questa la domanda che molti telespettatori che hanno visto la prima serata del Festival disi sono posti. Sul palco, affiancata da Marco Mengoni ed Amadeus, è intervenuta anche la sciatricee al pubblico non è sfuggito un. Un piccolo ma non irrilevante cambio di copione sul finale dell’intervento della sciatrice sul palco. Sul ‘’ elettronico visibile in sala c’erano anche deiper, la cui stagione è stata fermata da un grave infortunio nei giorni scorsi, con frattura di tibia e malleolo e stagione conclusa in anticipo dopo un’operazione. Ma lanon ha pronunciato quel finale. Subito, essendo nota la forte ...