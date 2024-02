Sanremo 2024 | esplode la bufera sulla concorrente | “Ha bestemmiato”

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) News Tv. Non c’èsenza polemica, soprattutto nell’era dei social. La prima serata è stata un successone, anche in termini di ascolti. Come ogni edizione che si rispetti, anche in quella attuale è sorta la polemica. Stando ad alcune voci che circolano sul web, unavrebbe. (Continua…) Leggi anche:, la classifica dopo la prima serata: le migliori canzoni Leggi anche:, l’annuncio di Amadeus in diretta davanti davanti a milioni di Italiani La prima serata del Festival diIeri è andata in onda la prima serata del Festival di. Sul palco dell’Ariston sono saliti tutti i trenta big in gara. Ieri votava la sala stampa. Al termine della ...