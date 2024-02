Sanremo 2024 | ecco la scaletta e gli ospiti della seconda serata

Fred De Palma e la compagna Jori Delli (come rivelato da Dagospia) sono una delle coppie più ammirate: le foto dell'influencer stregano follower e non solo ..."Dedico questa canzone alla mia nipotina Marta che è a Malta a studiare. Ma non tutti sono così fortunati nel Mediterraneo: ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua senza cibo. Il nostro silenzio è ...Sanremo, 7 feb. (askanews) - "Chi canta prega due volte!" diceva Sant'Agostino e in riviera a Sanremo, in contemporanea al Festival dell'Ariston arriva la Terza Edizione del Cristian Music Festival, i ...