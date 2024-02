Sanremo 2024 | ecco la classifica della prima serata | Bertè in testa davanti ad Angelina Mango

Quest’anno niente monologhi. Così ha deciso Amadeus , che per il 2024 ha voluto dare spazio sul palco dell’Ariston solo a «racconti personali», come ... (open.online)

Trenta canzoni sono tantissime, se il livello non è altissimo (e non lo è) forse l’attenzione dovrebbe essere salvata da intermezzi ben fatti, da ... (open.online)

SANREMO - Loredana Bertè è in testa nella top five al termine della prima serata del festival di Sanremo. La classifica è stata stilata con il voto della Sala Stampa. Seguono: Angelina Mango, Annalisa ...Sanremo, le lacrime della madre di Giogiò, ucciso per lite su parcheggio: "Sognavi di suonare all'Ariston" È un Sanremo casto e puro, un Sanremo che mette d’accordo tutti. Sul finale arriva l’appello ...Viva Sanremo!’, ovvero il dopofestival della settantaquattresima edizione del Festival della Canzone Italiana. Fino a venerdì 10 febbraio andrà in onda ogni sera, subito dopo la fine della puntata ...