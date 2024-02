Sanremo 2024 | diretta seconda serata Giorgia co-conduttrice | John Travolta | Allevi e Leo Gassmann i super ospiti

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Dopo il boom di ascolti di ieri, Amadeus torna questa sera su Rai 1 con ladelladel Festival di, ad accompagnarlo, in veste di co-...

Il cast di Mare Fuori a Sanremo 2024 – Come lo scorso anno, i giovani attori di Mare Fuori saranno protagonisti sul palco del Teatro Ariston, ... (urbanpost)

catta la seconda serata del Festival di Sanremo 2024 . Stasera sul palco dell'Ariston Amadeus sarà affiancato da Giorgia in veste di ... ()

Fred De Palma porta Il cielo che non ci vuole a Sanremo 2024 . Non è la prima volta che il rapper torinese fa la sua comparsa sul palco dell’Ariston. ... ()

Sanremo 2024 , l’abito di Giovanni Malagò al Festival : stilista , look , vestito Qual è l’abito ( vestito ) di Giovanni Malagò al Festival di Sanremo ... ()

Sanremo 2024 , l’abito di Bob Sinclar al Festival : stilista , look , vestito Qual è l’abito ( vestito ) di Bob Sinclar al Festival di Sanremo 2024 a cui ... ()

Il rapper e cantautore Rosa Chemical è ospite di Sanremo 2024 oggi, 7 febbraio, in collegamento da Piazza Colombo. Le curiosità su di lui tra canzoni e privato.Sanremo, 7 feb. (askanews) - Dopo la prima esplosiva performance sul palco dell'Ariston, "Un ragazzo una ragazza" è già un fenomeno: ecco il video del flashmob che arriva direttamente da Sanremo, che ...SANREMO – Scatta la seconda serata del Festival di Sanremo 2024. Stasera sul palco dell’Ariston Amadeus sarà affiancato da Giorgia in veste di co-conduttrice. Tra gli ospiti c’è grande attesa per il ...