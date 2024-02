Sanremo 2024 | Dargen D’Amico promosso da Unicef e Vaticano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L'appello del cantante per il "cessate il fuoco" a Gaza non passa inosservatoD'Amico riscuote consensi dopo la prima serata del Festival di. Non solo per l'esibizione con Onda Alta, la canzone che richiama il tema dei migranti e dei viaggi della speranza, ma anche per l'appello contro la guerra a Gaza

In gara al Festival di Sanremo 2024 c'è anche Irama con la canzone Tu no: testo e significato , gli autori e tutte le news L'articolo TU NO canzone ... (novella2000)

Roma, 7 feb. (Adnkronos) - Sanremo è ufficialmente iniziato: il pubblico inizia a incoronare il proprio vincitore e la Sala Stampa chiude la prima esibizione con una prima classifica della Top5. In te ...Sanremo, i look della prima serata: vincono le gambe Sanremo 2024, le pagelle dei look della prima serata: tra le donne gambe in primo piano (e che gambe, ragazzi!), tra gli uomini vince Mengoni a ...Sanremo 2024, la cronaca in diretta della seconda serata del Festival La cronaca minuto per minuto della seconda serata del Festival di Sanremo 2024, in diretta dal Teatro Ariston Nuovo appuntamento c ...