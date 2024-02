Sanremo 2024 | Dargen D’Amico lancia un appello per il cessate il fuoco a Gaza | “La storia e Dio e non accettano la scena muta”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Dedico questo pezzo a mia cugina Marta, che ora studia a Malta. Non tutti i bambini hanno questa fortuna nel Mediterraneo, ci sono bambini sotto le bombe, senza cibo e acqua. Il nostro silenzio è corresponsabilità.il, lae Dio nonla“. È questo l’to sul palco dell’Ariston da. Al termine della sua esibizione con il brano ‘Onda Alta’ in gara al Festival di, il rapper, cantautore e produttore ha voluto dedicare un pensiero alle vittime della guerra tra Israele e Hamas. Nella sua canzone, tra l’altro, parla parla proprio del dramma dei migranti e di tutte quelle persone che ogni giorno rischiano la vita mettendosi in viaggio ...