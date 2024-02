Sanremo 2024 | Dargen D’Amico e l’appello | “Cessate il fuoco”

Eccole le pagelle della prima serata del Festival di Sanremo . Una carrellata di trenta canzoni in gara per circa 6 ore di musica. A pilotare, alla ... (leggo)

7 1/2 a Marco Mengoni. A differenza dei cantanti co-conduttori che l’hanno preceduto, il vincitore del Festival 2022 non si sottrae al gioco di Sanremo e questo è già un buon punto di partenza. Ma c’è ...Inizia ufficialmente il Festival di Sanremo 2024 e qui su DavideMaggio.it scatta il liveblogging della prima serata del martedì, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che ...Sanremo 2024, Amadeus lancia i social: "Non vorrei che mi danno un altra multa"...Minuto per minuto tutto quello che accade sul palco dell'Ariston e dintorni nella prima serata della kermesse guidata ...