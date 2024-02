Sanremo 2024 | da Annalisa femme fatale a Dargen ‘Teddy bear’ | pagelle look prima serata

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) (Adnkronos) – Pelle, trasparenze e sensualità. Chi più ne ha più ne metta. Sul palco dell'Ariston le star dihanno brillato più che mai. Complici soprattutto gli outfit Made in Italy sfoggiati dai protagonisti della. Dimenticate pure smoking d’ordinanza o doppio petto sartoriali, perché a scandire il ritmo sono stati dettagli

La prima serata del Festival di Sanremo 2024 , edizione numero 74, dalla consueta durata mastodontica, è filata via liscia come l’olio, con qualche ... (cinemaserietv)

Sanremo , 7 febbraio 2024 – Il Festival di Sanremo , si sa, non è mai solo musica. Se quest’ultima occupa un ruolo centrale – così com’è accaduto ... (ilfaroonline)

È il turno di Ghali, sesto cantante in gara, sul palco del Festival di Sanremo 2024. Nella sua prima esperienza all’Ariston da big in gara, porta il brano Casa Mia, mentre nel 2020 cantò Cara Italia e ...Loredana Bertè, Angelina Mango, Annalisa, Diodato, Mahmood: è la top five al termine della prima serata del festival di Sanremo. La classifica è stata stilata con il voto della Sala Stampa. LE PAGELLE ...Loredana Bertè e la sua canzone “Pazza” sono al primo posto nella classifica provvisoria del Festival di Sanremo, seguita da Angelina Mango al secondo posto, Annalisa al terzo, Diodato al quarto e ...