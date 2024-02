Sanremo 2024 | cosa è successo durante la prima serata | più Mengoni e meno gag per tutti

inviato a Sanremo Trattori sì, trattori no, la terra dei cachi. Nell?attesa di sciogliere l?ardua sentenza (per ora è arrivata come avanguardia la ... (ilmattino)

Eventi di portata internazionale come il Festival della canzone italiana, comportano costi significativi per la produzione, incluso il pagamento di ... (oasport)

Eventi di portata internazionale come il Festival della canzone italiana, comportano costi significativi per la produzione, incluso il pagamento di cachet per conduttori, co-conduttori, ospiti e artis ...Non solo 30 artisti in gara e un grande evento tv, la kermesse anche quest'anno è uno dei più importanti momenti di pianificazione pubblicitaria: ecco quali aziende saranno presenti nei break e con… L ...E' il 7 Febbraio 2024. Ecco le principali notizie di oggi, in Italia e nel mondo, ed i titoli dei quotidiani. • Il tumore di Carlo d’Inghilterra sarebbe stato individuato ai primi stadi del suo ...