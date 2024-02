Sanremo 2024 | conferenza stampa seconda serata in diretta 10 | 9 milioni gli ascolti con la Total Audience Ecco ordine uscita e presentatori

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)Se la prima è andata bene, per Amadeus è già tempo di pensare alla. Il conduttore è atteso allache servirà a commentare quel che è successo ieri e ad illustrare quello che accadrà stasera al Festival. Presenti all’incontro i dirigenti Rai Marcello Ciannamea, Federica Lentini e Roberta Lucca, la co-conduttrice Giorgia e il Sindaco diAlberto Biancheri. DavideMaggio.it in tempo reale vi aggiornerà con tutte le dichiarazioni.Ore 12.21 – Lainizia con la lettura del comunicato di ringraziamenti, diramato da ...

Nella Scaletta della seconda serata del Festival di Sanremo 2024 sono in programma le esibizioni dei primi 15 cantanti dei 30 in gara, gli altri 15 ... ()

Via, partiti! Martedì 6 febbraio è andata in scena la prima serata della 74esima edizione del Festival di Sanremo . In un Ariston agghindato a festa, ... ()

Fred De Palma e la compagna Jori Delli (come rivelato da Dagospia) sono una delle coppie più ammirate: le foto dell'influencer stregano follower e non solo ..."Dedico questa canzone alla mia nipotina Marta che è a Malta a studiare. Ma non tutti sono così fortunati nel Mediterraneo: ci sono bambini sotto le bombe, senza acqua senza cibo. Il nostro silenzio è ...Sanremo, 7 feb. (askanews) - "Chi canta prega due volte!" diceva Sant'Agostino e in riviera a Sanremo, in contemporanea al Festival dell'Ariston arriva la Terza Edizione del Cristian Music Festival, i ...