Sanremo 2024 | commozione e standing ovation per il ricordo di GiòGiò | il musicista ucciso da un 16enne per una lite su un parcheggio

Ascolti tv Marte dì 6 febbraio 2024 : auditel e share dei programmi di ieri Ascolti TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, ... (tpi)

Quali sono i portafortuna e i riti scaramantici di cantanti e conduttori a Sanremo 2024

Al Festival di Sanremo non vengono ammessi errori ed è per questo che sia i cantanti in gara che i conduttori provano a scongiurare la sfortuna con ... (fanpage)