Sanremo 2024 | chi sta vincendo sui social

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Lae? divisa in tre classifiche quotidiane, nelle quali gli account degli artisti in gara vengono monitorati censendo tre indicatori: Il numero di reaction totali rastrellate nelle ultime 24 ore. La percentuale di coinvolgimento dei follower generate dai post pubblicati. La percentuale e la crescita assoluta di nuovi follower da un giorno all’altro. Nella classifica delle interazioni quest’oggi il podio e? monopolizzato dagli account Instagram: ? Irama e? in vetta con 130 mila interazioni; ? Angelina Mango segue con 94 mila ? Rose Villain e? terza con 91 mila interazioni. Nella classifica dell’engagement invece ci sono nei primi tre posti gli account degli artisti su tre diverse piattaforme: A coinvolgere percentualmente di piu? i follower e? l’account TikTok dei Bunker 44 con il ...