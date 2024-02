Sanremo 2024 | che stoccata di Amadeus a Sinner | “Anche la Brignone ha tanti impegni…”

Leggi tutta la notizia su dayitalianews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pubblicato il 7 Febbraio,Ieri è andata in onda la prima serata diche vede momentaneamente al primo posto Loredana Bertè, almeno nella classifica della Sala Stampa. La serata è filata via abbastanza liscia,se qualcuno sta provando a soffiare sulla fiammella della polemica per alcune parole dette daquando sul palco è salita Federica, sciatrice milanese. L’intervento di FedericaQuando laè salita sul palco del teatro Ariston,l’ha accolta con queste parole: “Benvenuta! So che gli impegni non ti mancano, però hai trovato il tempo per venirci a trovare,come grande fan del festival di”. Una frase apparentemente innocente, ma tra le ...