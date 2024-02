Sanremo 2024 | brilla Marco Mengoni | ecco i primi 5 Big nella classifica della sala stampa

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Si è appena conclusa la prima serata74esima edizione del Festival dicondotto – per la quinta volta – da Amadeus. Nel primo appuntamentokermesse canora il conduttore e direttore artistico è stato affiancato da. Il vincitorescorsa edizione con il brano Due Vite ha presenziatoveste di co-conduttore e di super ospite musicale. E’ stato proprioad aprire la serata, pronunciando un breve monologo introduttivo e dando così inizio alla 74esima edizionekermesse. “Nulla sarà poi come prima“, le parole del cantante poi riprese da Amadeus che, dopo aver fatto il suo ingresso sul palco, ha dato il via alla gara. Questa sera si sono esibiti tutti e 30 i cantanti in gara: 27 artisti ...