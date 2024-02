Sanremo 2024 | Bob Sinclar in tilt sulle canzoni italiane | confonde Dalla con Battisti – Il video

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Suonerà liveCosta Smeralda, ma è il grande impreparato di questa edizione del Festival di. Si tratta del celebre dj e produttore discografico francese Bobche, intervistato dal Tg1 sulla musica italiana, non ha di certo fatto un figurone. Su quali fossero le sue trepreferite, si è trovato particolarmente in difficoltà: «Ancora tu di Lucio», è stata la sua prima risposta e gaffe. Il brano, però, non è del cantautore bolognese, bensì di Lucio. «Eros Ramazzotti», è il suo secondo cantante preferito. E infine, una generica: «Far l’amore». Il riferimento è chiaramente al brano A far l’amore comincia tu di Raffaella Carrà, ma Bobnon sembra essere preparatissimo neanche su questo. Tra imbarazzo ...