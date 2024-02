Sanremo 2024 | Bertè prima nella top five | “Grazie a tutta la stampa che mi ha regalato questo sogno”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)– “lache mi ha! So che la classifica è parziale, ma ancora non ci credo. Vi amo”. Così sui suoi canali social Loredana, che è attualmentetopdel Festival dicon il brano “Pazza”, in assoluto il più votato ieri sera dalla sala. L'articolo L'Opinionista.

Big Mama canta "La RABBIA non ti BASTA " a Sanremo 2024 : tutto su testo e significato L'articolo LA RABBIA NON TI BASTA canzone Big Mama Sanremo ... (novella2000)

Loredana Bertè prima in classifica è un gesto al limite del pietismo che la stessa artista non merita. Troppo potere a giornalisti e tele voto : a ... ()

E' confermata la presenza di un presidio a Sanremo degli Agricoltori Autonomi di Alessandria e Asti per dopodomani, venerdì 9 febbraio: "Come annunciato - spiegano gli Agricoltori Autonomi in una nota ...Secondo la spiegazione ufficiale, i tempi televisivi dell’evento non hanno permesso alla Tigre dello sci di salutare Sofia dopo l’ennesimo, grave infortunio dell’olimpionica né tantomeno di parlare di ...ROMA (ITALPRESS) – Ha preso il via la 74esima edizione del Festival di Sanremo. Una manifestazione che rappresenta ancora un evento simbolo della tradizione televisiva italiana per oltre 1 cittadino s ...