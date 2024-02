Sanremo 2024 | Annalisa | Ecco Perchè Non Ha Fatto Le Scale!

Leggi tutta la notizia su uominiedonnenews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Gli artisti discendono le scale prima di cantare, tranne. Per quale motivo la cantante è entrata al Festival della canzone da un’altra parte? Svelato il motivo! Durante la serata inaugurale del Festival diha catturato l’attenzione dei presenti con una performance memorabile. La cantante, già nota al grande pubblico per il suo passato in Amici di Maria De Filippi, hail suo ritorno sul palcoscenico della celebre manifestazione come una delle artiste in gara, presentando il suo ultimo singolo “Sinceramente”. La sua apparizione ha generato grande entusiasmo non solo per la canzone ma anche per il modo in cui è entrata in scena, scatenando ampi commenti sui social media. Il dettaglio che ha colpito maggiormente?ha scelto un ingresso ...