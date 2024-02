Sanremo 2024 | Annalisa è incinta | ecco perché non ha fatto le scale | lei | Non sono scesa perché un anno fa sono caduta

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ava in scena un possibile retroscena su. È? I rumors si susseguono, merito o colpa di un indizio che ha lanciato lei stessa nella prima serata della 74esima edizione del festival. La cantante savonese, che ha presentato la sua "Sinceramente", durante la sua entrata in

Non solo Sanremo 2024 : anche stasera, sulla guida tv, c’è una vasta gamma di programmi alternativi per chi non è interessato a seguire il festival ... (optimagazine)

La social Sanremo 2024 e? divisa in tre classifiche quotidiane, nelle quali gli account degli artisti in gara vengono monitorati censendo tre ... (panorama)

Roma, 7 feb – Il Festival “è un lavoro di squadra, non è una frase fatta” ha aggiunto. “Sanremo lo dedico ai giovani. È una delle cose di cui vado particolarmente fiero: vedere i dati di ascolto con c ...Taranto, sequestro di 22 i personal computer, le “ slot machine ” e i “ totem ”, con la segnalazione alle Autorità competenti di 6 responsabili. Questo è il bilancio di una serie di controlli… Leggi ...Questo è il dibattito che si è svolto in questi giorni in Italia. Dopo aver scritto la storia degli sport di fondo alpino vincendo domenica scorsa gli ...