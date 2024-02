Sanremo 2024 | “Annalisa è incinta | ecco perché non ha fatto le scale dell’Ariston” | la cantante interviene e vuota il sacco

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “? Addirittura? No, non sono“.smentisce sul nascere i gossip circa una presunta gravidanza. Non è la prima volta che laviene data come in dolce attesa, e questa volta il chiacchiericcio è nato, nella prima serata del Festival di, l’artista non hala scalinata ma ha guadagnato il centro del teatro Ariston dall’ingresso laterale. Tanto è bastato per far ripartire il tam-tam sui social. Come riporta il Corriere, la, sposatasi la scorsa estate, spiega il vero motivo dietro questa decisione: “Questa roba raga, quando sarò, sarò io a dirla ovviamente! Non holeesattamente un anno fa sono caduta dalle ...