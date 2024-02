Sanremo 2024 | Alfa e il debutto all’Ariston | “Non vedo l’ora di rifarlo” – Video

La Seconda Serata del Festival di Sanremo 2024 , prevista per il 7 febbraio, promette emozioni e spettacolo con la partecipazione di 15 dei 30 Big in ... ()

Torna il Festival di Sanremo e con lui il Fantasanremo, il fantasy game basato sulla competizione canora, consistente nell'organizzare e gestire squadre virtuali formate ...La comunicazione è pianificata in tv su Rai e Mediaset, in radio, e prevede attività di awareness sui social e OOH e DOOH pre, durante e dopo il Festival nella città di Milano ...MARINO (attualità) - L'artista in gara tra i big ilmamilio.it 'Faccio i miei complimenti a Guido per l'esibizione di ieri. Fragili è una canzone che lascia il segno ed è già un grande ...