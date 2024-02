Sanremo 2024 | Al Bano non andrà all’Ariston | “Sono dalla parte degli agricoltori ma non ci vado proprio per dare vigore a questa protesta”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Alnon ci sarà né al Festival diné, tantomeno, alla. “Ringrazio per l’invito Ma non voglio catalizzare l’attenzione su di me anche se so di essere un agricoltore”, ha detto il cantautore al Corriere della Sera, in merito alla manifestazione. In conferenza stampa, sia Amadeus che Fiorello avevano aperto ‘le porte dell’Ariston’ agli: “Trovo ladei trattori assolutamente giusta, sacrosanta, per il diritto al lavoro e alla tutela delposto di lavoro. Ma nessuno mi ha contattato e non ho contattato nessuno”, aveva dichiarato il direttore artistico, che non escludeva un’ospitata extra-copione: “Se vengono, li faccio salire sul palco“, aveva aggiunto. Le affermazioni del conduttore erano ...