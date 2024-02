Sanremo | 15 trattori in viaggio verso l’Ariston “Porteremo sul palco le nostre paure”

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di mercoledì 7 febbraio 2024), 7 febbraio 2024 – Alla fine iraggiungeranno. Il movimento ‘Riscatto agricolo’ ha infatti accettato l’invito di Amadeus di salire suldi2024 per esporre le ragioni della protesta che da settimane sta animando il mondo agricolo europeo e italiano. Il direttore artistico del Festival aveva lanciato la proposta: dare un microfono ai manifestanti che in questi giorni stanno bloccando le autostrade (e non solo) per far sentire le proprie ragioni. Danilo Calvani, leader del Comitato degli agricoltori traditi, aveva annunciato la partecipazione adi un loro rappresentante, ma poco dopo la Rai aveva smentito contatti. Adesso è il coordinamento nazionale di ‘Riscatto agricolo’ ad annunciare che “una delegazione di circa 15partirà dal ...