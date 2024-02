Sanitari | la piaga delle aggressioni | Più polizia nei pronto soccorso

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Progetti specifici con le forze dell’ordine oltre a incrementare e migliorare la presenza degli agenti dineisoccorsi dell’Umbria. Sono dueiniziative che intende mettere in campo l’Assessorato alla Sanità dopo le recentiavvenute ai danni di(a Foligno e Perugia). Se ne è parlato durante il question time di ieri mattina a Palazzo Cesaroni, dopo che i consiglieri regionali della Lega, Paola Fioroni e Stefano Pastorelli, hanno presentato un’interrogazione per conoscere quale azioni intendesse mettere in campo la Direzione regionale. "Bisogna prevedere per iil potenziamentomisure di prevenzione – ha detto l’assessore alla Sanità, Luca Coletto – attraverso la riduzione del ...

Progetti specifici con le forze dell’ordine oltre a incrementare e migliorare la presenza degli agenti di polizia nei pronto soccorsi dell’Umbria. Sono due delle iniziative che intende mettere in camp ...Da oggi a sabato la raccolta organizzata dalla Fondazione Banco Farmaceutico: 150 volontari in campo. Ariozzi: "Le famiglie più povere non riescono a sostenere i costi per curarsi. C’è bisogno dell’ai ...«Non c’è futuro senza una concreta valorizzazione dei professionisti della salute. Non può assolutamente esistere un domani, per il nostro sistema ...