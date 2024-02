Sangiovanni | età | Amici | la fine della storia con Giulia Stabile | la “dedica” a Sanremo 2024 | studi

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’artista è in gara acon un brano che parla di un amore finito. Ecco cos’è successo ae cosa c’entraClasse 2003,è oggi un cantante italiano molto apprezzato soprattutto dai più giovani. Iscritto al liceo Don Giuseppe Fogazzaro di Vicenza, abbandona glial quarto anno per iscriversi al talent showdi Maria De Filippi, nel quale si classifica secondo nella classifica generale e primo nella categoria del canto. Qui conosce, ballerina e vincitrice dell’edizione stessa: tra loro sboccia un amore destinato a cambiarli per sempre., tutto su di lui: ecco il suo amore cone cos’è successo ...