San Valentino | i doni di cioccolato di Gay-Odin

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) La Fabbrica diGay-, storico opificio partenopeo con sedi a Napoli, Roma e Milano, si appresta a celebrare il San2024 con sculture di puro cacao ispirate al più nobile dei sentimenti, l’amore.eleganti e senza tempo per stupire il partner con un tocco di intramontabile dolcezza. Sottili sfoglie didecorate a mano con disegni e frasi d’amore. Sono i Cuori della Fabbrica diGay-disponibili anche nella versione pralinata, ricoperti di nocciole Giffoni. Per i più golosi e passionali c’è il Cuore diForesta avvolto da voluttuose pieghe di Foresta, prodotto iconico Gay-da oltre 100 anni. Confezionati in eleganti scatole regalo i cuoricini, cioccolatini da gustare in ...