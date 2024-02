San Giuliano | l’ordinanza della discordia | “Piccioni abbattuti a colpi d’arma da fuoco” Aperto il dialogo

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Pisa, 7 febbraio 2024 – Un percorso di confronto con cittadini e associazioni per una soluzione condivisa sul contenimento deie la sospensione dell'ordinanza comunale, che sarà revocata, che prevedeva l'abbattimento dei volatili adi arma da, così da limitarne la proliferazione all'interno dei cimiteri di alcune frazioni, dove finiscono per imbrattare con i loro escrementi lapidi, arredi, foto dei defunti e fioriere. È quanto annuncia il Comune di SanTerme in seguito alle polemiche di realtà animaliste, vegane e non solo, che oggi hanno inscenato una protesta davanti al Municipio contro il provvedimento. Una delegazione è stata ricevuta dal sindaco Sergio Di Maio. Lo stesso primo cittadino spiega, in una nota, di aver anche ricevuto minacce in relazione all'ordinanza. «Abbiamo ...