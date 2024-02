Samantha Morton riceverà il prestigioso BAFTA Fellowship

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L'attrice britannica candidata all'Oscar verrà premiata con un riconoscimento speciale alla carriera.verrà insignita delai prossimiFilm Award. Si tratta del più alto riconoscimento che si possa ricevere ai, per il suo straordinario contributo al cinema negli ultimi tre decenni. "è una narratrice ipnotica con un'incredibile gamma. Ha avuto un impatto straordinario sull'industria cinematografica britannica, illuminando costantemente personaggi complessi e sostenendo storie sotto rappresentate" ha dichiarato Anna Higgs, presidente del's Film Committee. Il talento di"Sul set e fuori, lavora sempre per abbattere le ...

Samantha Morton verrà insignita del BAFTA Fellowship ai prossimi BAFTA Film Award. Si tratta del più alto r iconoscimento che si possa ricevere ai BAFTA, per il suo straordinario contributo al cinema ...Sarà come rincorrere un sogno, ma la dura realtà non mollerà mai la presa. Annie Parker Annie (Samantha Morton) è ancora una bambina quando vede morire la madre per un tumore al seno. Ed è solo ...La storia complessa, scandalosa e appassionata del re di Francia Enrico II e la cortigiana Diane de Poitiers è al centro della serie che si intreccia così con la bella serie The Serpent Queen su ...