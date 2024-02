Salta l' incontro fra Blinken e capo Idf

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) 16.15 Non ci sarà l'privato fra il segretario di Stato statunitense Antonye ildi stato maggiore israeliano Herzi Halevy che faceva parte del programma originario della visita in Israele del politico Usa. Il giornale Israel HaYom, citando una fonte politica, parla di un'opposizione all'nata in seno al gabinetto di Netanyahu perchè non è normale che un ministro straniero incontri da solo un responsabile militare di un altro paese senza la presenza di un responsabile politico.