Salernitana | nuovo rinforzo in difesa | Manolas atteso in città | i dettagli sull’accordo

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Se si tornasse indietro di qualche anno laavrebbe unada Champions League. Dopo Jerome Boateng, arrivato nei giorni scorsi, i granata sono pronti a mettere a segno un altro colpo importante dagli svincolati. Nella giornata di domani èinKostas, ex Roma e Napoli, attualmente svincolato. Kostasalla: idel contratto Dopo essersi liberato dal contratto che lo legava agli emiratini dello Sharijah,ha raggiunto un accordo verbale con Walter Sabatini, suo grande estimatore già dai tempi della Roma, per un contratto di 6 mesi con eventuale prolungamento legato probabilmente alla permanenza in Serie A del club campano.proverà a integrarsi ...

Ospite fisso della trasmissione Vox to Box, che va in onda sul canale Twitch di TvPlay, l'ex attaccante del Monza Mario Balotelli ...Tra le novità per la partita contro l'Empoli ci sarà Lassana Coulibaly, che rientrerà a disposizione di mister Inzaghi dopo l'esperienza in Coppa d'Africa con il ...