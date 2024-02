Salento | violenza e adescamento minori | 9 anni a un autista di scuolabus

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Con le accuse disessuale aggravata e continuata, edi minorenni, i giudici della prima sezione collegiale del Tribunale di Lecce hanno condannato a novedi reclusione un uomo di 49di Collepasso,di unodi una ditta privata in. Nel gennaio dello scorso anno l'uomo è finito ai domiciliari per presunte molestie e abusi su alcuni studenti tra i 14 e i 16che accompagnava ogni giorno in vari istituti della zona. Tradito da dei messaggiSei i casi che sarebbero stati accertati nell'inchiesta partita dopo la denuncia presentata dal genitore di un 16enne che aveva scoperto i messaggi inviati dall'uomo sul cellulare del figlio. La condanna inflitta supera la richiesta avanzata dal pm Luigi ...

