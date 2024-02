Saldatori e progettisti diversamente abili

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Le offerte del collocamento mirato in provincia di La Spezia destinate ai lavoratori. Per info, https://formazionelavoro.regione.liguria.it 1 SALDATORE In possesso della qualifica per saldature omogenee e disomogenee (Tig-Tig / elettrodo, Mig-Mag). Sede di lavoro: Centrale Enel La Spezia. Tempo determinato full time. Offerta 52659 1 PROGETTISTA ELETTRONICP Si occuperà della progettazione parte hardware di componenti elettroniche e prototipi in fase di test, e di redigere la documentazione tecnica e della qualifica del prodotto. Sede di lavoro La Spezia. Si richiede il diploma di perito elettronico o la laurea in ingegneria elettronica. Necessarie competenze informatiche (Office, Sap). Offerta 52654.