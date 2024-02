Salami ungheresi

Ovvero la destra non vuole che Orbán dia ordini alla magistratura, la sinistra vorrebbe che lo facesse. Nulla ha più senso (povera Ilaria) ...NOVENTA PADOVANA - Lutto a Noventa Padovana. All'età di 96 anni è morto Giancarlo Brugnolo, fondatore dell'ominimo salumificio di ..."Il carrello passa per la colazione e per il pranzo ma non per la cena" continua Salis, evidenziando che "a colazione si riceve una fetta di salame spesso in cattivo ...alle lezioni di scuola ...