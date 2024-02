Salami ungheresi

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Ovvero la destra non vuole che Orbán dia ordini alla magistratura, la sinistra vorrebbe che lo facesse. Nulla ha più senso (povera Ilaria)

Ovvero la destra non vuole che Orbán dia ordini alla magistratura, la sinistra vorrebbe che lo facesse. Nulla ha più senso (povera Ilaria) (huffingtonpost)

Ovvero la destra non vuole che Orbán dia ordini alla magistratura, la sinistra vorrebbe che lo facesse. Nulla ha più senso (povera Ilaria) ...Per tre giorni ho mangiato solo muschi e licheni, sognavo una bistecca ma Alice Pomiato mi ha spiegato che si può far gioire il palato anche nutrendosi di soli vegetali ...NOVENTA PADOVANA - Lutto a Noventa Padovana. All'età di 96 anni è morto Giancarlo Brugnolo, fondatore dell'ominimo salumificio di ...