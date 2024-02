Safer Internet Day | “La radice dei reati online è culturale”

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Roma – “Per combattere cyberbulismo, pedopornografia on line, truffe on line o comunque l’insicurezza digitale diffusa che viviamo, non possiamo pensare solo a strumenti tecnologici da sviluppare per combattere i cybercriminali o a sanzioni rigorose da applicare. Occorre invece affrontare i problemi dalle radici che li manifestano e le radici sono culturali. Concentriamoci anche su questo”. Andrea Lisi, avvocato, esperto di digitalizzazione, privacy e diritto dell’informatica e presidente di Anorc Professioni, interviene così in occasione delDay 2024, la giornata per la sicurezza in rete. “La rivoluzione digitale per progredire non ha bisogno (solo) di tecnocrati, ma sempre di più di umanisti del pensiero digitale, quindi di attenti interpreti dei processi digitali- spiega Lisi- Il Sistema Paese, infatti, dalle PA alle grandi imprese, ...