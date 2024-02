Sabato 10 febbraio 2024 il Comune di Montevarchi celebra il “Giorno del ricordo”

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Arezzo, 7– , solennità civile nazionale che ricorda i massacri delle foibe e l’esodo giuliano dalmata. Istituita con la legge 30 marzo 2004 n. 92, la giornata vuole “conservare e rinnovare la memoria della tragedia degli italiani e di tutte le vittime delle foibe, dell’esodo dalle loro terre degli istriani, fiumani e dalmati nel secondo dopoguerra e della più complessa vicenda del confine orientale”. Per questa ricorrenza l’Amministrazione comunale ha organizzato, in collaborazione con l’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, una cerimonia commemorativa che si terràprossimo alle ore 12.00 al giardino Martiri dell’Istria a Levane, zona industriale. Dopo i saluti istituzionali del sindaco o suo delegato e dei rappresentanti dell’associazione nazionale Venezia Giulia e Dalmazia, alla presenza di una ...

Bova e De Filippi - C'è Posta per Te (US Fascino) Nella serata di ieri, Sabato 3 febbraio 2024, su Rai1 – dalle 21:41 alle 00:11 – l’ultima ... (davidemaggio)

Cronache Cittadine ROMA – Presso la G alle ria dei Miracoli di Roma, in Via del Corso 528 a Roma, Sabato 10 Febbraio alle L'articolo Roma. Sabato 10 ... (cronachecittadine)

Matera ospiterà una tavola rotonda focalizzata su decoro urbano e sviluppo turistico, organizzata da Cosp Tecno Service in collaborazione con l'Amministrazione comunale, prevista per sabato 10 febbrai ...Saranno cinque i diffidati a rischio per Napoli-Genoa in programma sabato 17 febbraio alle ore 15.GIULIANOVA – Sarà presentato sabato 10 febbraio alle ore 17 a Giulianova, negli spazi del Loggiato “Cerulli”, sotto piazza Belvedere, il romanzo “La ragazza del triangolo bianco” di Massimo ...