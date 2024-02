Rotta delle ceramiche | Faenza capitale

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) E’ in programma oggi il primo meeting transnazionale del progetto europeo Med-Routes: i delegati di varie nazioni europee si raduneranno a Palazzo Manfredi per mettere nero su bianco le prime bozze di quegli itinerari turistici sostenibili che sono valsi all’Unione della Romagna faentina e ai suoi partner un finanziamento di un milione di euro da parte del Consiglio d’Europa., beneficiaria di 188mila euro, è capolista del progetto per via del suo ruolo di fondatrice dellaeuropea, uno degli itinerari culturali del Consiglio d’Europa. Altri tre itinerari sono coinvolti nel progetto: ladei Fenici, ladell’Olivo e Destination Napoléon, la quale raduna i siti sparsi per il continente e il Mediterraneo dove è più forte l’impronta di Bonaparte. ...