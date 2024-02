Rose Villain | fuori ora in radio e in digitale “Click Boom!” | in gara al Festival di Sanremo 2024

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)ora ine in”, il brano con cui è inaldie che è contenuto nel nuovo album “SAKURA”, in uscita l’8 marzo, disponibile in pre-save e pre-order. È online anche il videoclip del singolo.Venerdì 9 febbraio durante la serata dedicata alle cover,si esibirà con Gianna Nannini, regina del rock italiano e insieme eseguiranno un medley. E a ottobre 4 nuovi live per il. Andiamo ad approfondire. Ildi, ...