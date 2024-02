Roma | morta Maria Fida Moro | era primogenita dell' ex presidente del Consiglio ucciso da Br

Aveva 35 anni Carlotta Dessì, la giornalista Mediaset che ha perso la vita per una grave malattia. Aveva lavorato per Pomeriggio 5 e Fuori dal Coro ...Carlotta Dessì aveva solo 35 anni. La giornalista Mediaset è morta, dopo una malattia terribile. La donna era inviata di Fuori dal coro e Pomeriggio5. Volto noto delle reti ...Il decesso a 77 anni in una clinica romana, era malata da tempo. Senatrice per una legislatura, poi un lungo girovagare per l'intero arco costituzionale, ...