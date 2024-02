Roma-Inter | Inzaghi evita il turnover? Conferme ad Appiano Gentile

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) L’si prepara alla trasferta dell’Olimpico contro lascarta i dubbi e si concentra sulla formazione titolare. Piovonoad. CERTEZZE – Archiviata la vittoria contro la Juventus e la prima fuga scudetto, in casasi inizia già a pensare alla delicata trasferta di sabato alle 18 contro la. Simonepensa a come sistemare la difesa, con Alessandro Bastoni unico diffidato in campo. Non dovrebbe cambiare: insieme a lui spazio al solito Benjamin Pavard, sempre più leader di questa, insieme a Francesco Acerbi. Sulle fasce invece, confermati i soliti Matteo Darmian e Federico Dimarco. A centrocampo invece, spazio a Nicolò Barella e Henrik Mkhitaryan ai lati del ...