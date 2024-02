Roma | il ‘trucco’ per risparmiare quando visiti monumenti e musei

Leggi tutta la notizia su funweek

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)è così piena dida vedere che, non nascondiamocelo, può rivelarsi piuttosto impegnativa dal punto di vista economico. LEGGI ANCHE: >>low cost, ecco cosa fare senza spendere un euro… o quasi >> È anche vero che i soldi spesi per la cultura sono sempre un buon investimento, ma se c’è un modo perperché non metterlo in pratica? Stiamo parlando delPass, una tessera che si rivela vantaggiosa nel caso in cui la sosta nella Capitale sia di almeno due giorni. Che cos’è ilPass Si tratta di un modo per avere accesso agevolato a, ma anche mezzi pubblici e non solo. Iniziamo col dire che esistono due tipologie di pass: da 72 ore e da 48 ore. Il primo ...