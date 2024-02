Roma | il fondo Pif potrebbe diventare socio dei Friedkin Repubblica

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)è sicura. Laè in vendita. Il quotidiano ha ricostruito i movimenti di alcuni uomini chiave della società, a partire dagli stessi. Lo sguardo della proprietà americana è rivolto verso l’Arabia Saudita. I contatti tra lae gli Arabi sono già avviati per via della sponsorship con Riyadh Season. Da settimane, gli indizi portano a stabilire che l’unico ostacolo in questo momento è la quotazione del club. Se si dovesse trovare il prezzo giusto, laavere un nuovo proprietario. Il concreto interesse delPif e il ruolo di Turki Alalshikh “Si mormora di una trattativa avviata – ma non ancora definita – tra gli arabi e iper la cessione della società. Martedì il capo dell’area legale dei giallorossi era ...