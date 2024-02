Roma – De Santis CR | “Gualtieri faccia subito chiarezza su  situazione IPA”

Leggi tutta la notizia su italiasera

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) “Come citato da organi di stampa, lo spettro della liquidazione dell’IPA inizia ad assumere i contorni di un’inquietante possibilità. Una prospettiva da scongiurare per i numerosissimi dipendenti iscritti allo storico ente di previdenza capitolino, che rischiano di veder messi a repentaglio i contributi versati mensilmente nel corso degli anni a causa dellapatrimoniale dall’istituto che, peraltro, è attualmente senza una governance a causa della mancata nomina di un nuovo commissario in luogo di quello scaduto a fine gennaio. Ladi scarsain cui versa oggi IPA rappresenta un clamoroso vulnus di un’Amministrazione che sembra fare nulla o poco per salvare l’ente e tutelare i dipendenti diCapitale.non resti ancora inerte dinanzi a questa vicenda e ...