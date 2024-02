Roberta Bertolotti dirigerà l’area Comunicazione di Siemens in Italia

(Di mercoledì 7 febbraio 2024)è designata come head of Communications pressoin. Dotata di una solida esperienza nel campo dellae nella gestione delle media Relations nel settore tecnologico,proviene da Microsoft, dove ha trascorso più di 25 anni, ricoprendo varie posizioni. Entrata nel team Marketing & Communication della filialena dopo la laurea, ha successivamente svolto il ruolo di Corporate e Business Communication Manager per molti anni, supervisionando le Relazioni Esterne e assumendo successivamente la responsabilità del Marketing Enterprise. Qui, ha focalizzato i suoi sforzi sui progetti di trasformazione digitale delle grandi e medie imprese. Successivamente, ha lavorato nella divisione Education, contribuendo alla ...

Roberta Bertolotti è stata nominata Head of Communications di Siemens in Italia. In questo ruolo farà parte del Leadership Team ...Roberta Bertolotti proviene da Microsoft dove è entrata dopo la laurea e dove ha trascorso più di 25 anni, ricoprendo diversi ruoli.Con una solida esperienza nel mondo della Comunicazione e nella gestione delle Media Relations in ambito tecnologico, Roberta Bortolotti farà parte del Leadership Team e riporterà a Floriano Masoero, ...