Riunione al comune di Melizzano | lo svincolo riapre la prossima settimana

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi è svolto stamane nella sala consiliare delDil’atteso incontro richiesto con urgenza dalnella persona del sindaco Rossano Insogna a tutti gli enti interessati dalla chiusura delloin località TORELLO. Sono intervenuti l’ing. Domenico Semplice per RFI, l’ing. Filomena Fiore per Anas, gli ing. Luongo e Fusco in rappresentanza della Direzione Lavori ITALFERR, gli ingegneri Sarubbi e Forestieri unitamente al geom. Castano per Frasso S.C.AR.L, mentre per ilDierano presenti il sindaco Rossano Insogna, il vice vicesindaco dott. Francesco Galietta, il geometra Antonio Insogna e il comandante della polizia municipale Ten. Stefano Savarese. Ha preso subito la parola il sindaco Rossano Insogna che ha rappresentato ...