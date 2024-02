Rissa nel carcere di Airola | aggrediti tre agenti | protagonisti due nordafricani

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di mercoledì 7 febbraio 2024) Due detenuti, in isolamento sanitario perché affetti da scabbia, hanno distrutto una cella e aggredito tre unità di polizia penitenziaria nelminorile di. A denunciare l'accaduto è il vice coordinatore regionale per il settore minorile della Campania del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria (Sappe) Sabatino De Rosa. Quando uno dei due detenuti, dopo la visita di controllo, è stato giudicato guarito (e quindi poteva rientrare in comunità) è andato in escandescenza perché non voleva lasciare il compagno. I due hanno quindi iniziato a sfasciare tavolo e sedie presenti in cella e a procurarsi autonomamente dei tagli sulle braccia in segno di protesta. Non contenti, hanno iniziato a lanciare contro i poliziotti tutto ciò che si trovavano tra le mani, al punto da colpire con un pezzo ...