Riscatto agricolo venerdì a piazza S Giovanni con trattori

All’interno del gruppo di manifestanti che sta organizzando cortei e sit in in varie parti d’Italia, contro le politiche che riguardano il settore ... (tg24.sky)

Il movimento dei trattori non è compatto. Cresce la distanza tra Riscatto agricolo e i Cra di Danilo Calvani, ex leader dei Forconi. I gruppi ... (huffingtonpost)

Tempo di lettura: 2 minutiAnche le pecore sono state arruolate per le sfilate dei trattori per il centro città di Benevento, sotto lo sguardo ... (anteprima24)

Roma, 7 feb - In attesa di capire come e quando ci sarà la mobilitazione su Roma, i trattori degli agricoltori domani saranno a Sanremo. Ad annunciarlo è stato Riscatto Agricolo, uno dei movimenti che ...La trattativa Stato-Trattori ha fatto una vittima: la mucca Ercolina. A lei sarà negato il palco dell’Ariston, mentre i rappresentanti di Riscatto agricolo potranno salire. Ma nella gara a chi dà voce ...In attesa di capire come e quando ci sarà la mobilitazione su Roma, i trattori degli agricoltori domani saranno a Sanremo. Ad annunciarlo è stato Riscatto Agricolo, uno dei movimenti che compongono la ...